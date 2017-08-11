СМИ: в Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина

Турецкие службы безопасности задержали россиянина Рената Бакиева, который якобы планировал сбить американский военный самолет с помощью дрона, сообщает "Gazeta.Ru" со ссылкой на Haberturk.

Правоохранители Турции также причисляют Бакиева к членам террористической группировки ”Исламское государство”.

По данным телеканала, полицейские нашли его переписку с другим членом ИГ в Telegram, в которой речь шла о покупке беспилотника, чтобы сбить американский военный самолет около авиабазы Инджирлик на юге Турции.

Также отмечается, что Бакиев проводил разведку вокруг авиабазы на велосипеде.

Россиянина допрашивали на протяжении 13 дней. 10 августа он предстанет перед судом.

”Исламское государство” — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.