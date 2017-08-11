11.08.2017, 16:10

СМИ: в Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина

 (8)
Gazeta.ru
EST
Türgi politsei
Türgi politseiFoto: Aykut AKICI, TurkSporFoto

Турецкие службы безопасности задержали россиянина Рената Бакиева, который якобы планировал сбить американский военный самолет с помощью дрона, сообщает "Gazeta.Ru" со ссылкой на Haberturk.

Правоохранители Турции также причисляют Бакиева к членам террористической группировки ”Исламское государство”.

По данным телеканала, полицейские нашли его переписку с другим членом ИГ в Telegram, в которой речь шла о покупке беспилотника, чтобы сбить американский военный самолет около авиабазы Инджирлик на юге Турции.

Также отмечается, что Бакиев проводил разведку вокруг авиабазы на велосипеде.

Россиянина допрашивали на протяжении 13 дней. 10 августа он предстанет перед судом.

”Исламское государство” — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии