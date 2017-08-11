СМИ: В России к 2050 году могут создать самообучающиеся крылатые ракеты

Генеральный директор корпорации ”Тактическое ракетное вооружение” Борис Обносов заявил, что в России к 20150 году могут создать самообучающиеся крылатые ракеты, пишет Gazeta.ru со ссылкой на газету ”Известия”.

Он отметил, что данные ракеты смогут самостоятельно выбирать тактику атаки и перераспределять между собой цели.

”Допустим, летят несколько ракет. Одна поражает цель и за секунду до встречи с ней подает сигнал, что задание выполнено. Это позволяет не тратить ракеты на повторное уничтожение одного и того же объекта. После этого машины перераспределяют цели и продолжат атаку”, —прокомментировал Обносов.

При этом глава корпорации подчеркнул, что ”уровень развития науки и техники еще не подошел к тому порогу, чтобы о думающих машинах можно было говорить достаточно серьезно”, добавив, что ожидать введение в эксплуатацию подобного оружия следует к 2050 году.