СМИ: В РФ полицейским запретили ходить на рок- и рэп-концерты, где музыканты выступают против власти

Директива, подписанная главой МВД Владимиром Колокольцевым, уже поступила в большинство отделений полиции, передает Медуза. По словам одного из собеседников агентства, за нарушение полицейским обещают наказание вплоть до увольнения.

Неофициально хранители правопорядка пока не понимают, как будет действовать норма. Их предупредили о запрете на посещение концертов. Однако не разъяснили, что будет, если музыка этих исполнителей есть в их плейлистах на страницах в соцсетях. Им не ясно: как будут определять — кто запрещен, а кто нет. Конкретного списка запрещенных для полицейских групп и солистов им не представили.

В последние несколько недель в разных регионах России под давлением правоохранительных органов были отменены десятки концертов рэперов и рок-групп. Федеральное руководство МВД утверждало, что что указаний на этот счет не давало.