СМИ: В РФ по секретному указу уничтожаются данные о репрессированных

Директор Музея истории ГУЛАГа сообщил "Коммерсанту" об уничтожении на основании секретного указа 2014 года архивных учетных карточек с данными о репрессированных.
Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов сообщил главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову об уничтожении архивных учетных карточек со сведениями о репрессированных в СССР. Архивные документы ликвидируются на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года, пишет "Коммерсант" в пятницу, 8 июня, ссылаясь на письмо Романова, в котором он просит разобраться в ситуации.
По словам директора музея, уничтожение карточек означает полную потерю информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа. "В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывалось ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения", — сообщил Романов в интервью "Коммерсанту".