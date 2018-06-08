08.06.2018, 10:34

СМИ: В РФ по секретному указу уничтожаются данные о репрессированных

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Deutsche Welle
EST 2
СМИ: В РФ по секретному указу уничтожаются данные о репрессированных
Foto: Andres Putting

Директор Музея истории ГУЛАГа сообщил "Коммерсанту" об уничтожении на основании секретного указа 2014 года архивных учетных карточек с данными о репрессированных.

Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов сообщил главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову об уничтожении архивных учетных карточек со сведениями о репрессированных в СССР. Архивные документы ликвидируются на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года, пишет "Коммерсант" в пятницу, 8 июня, ссылаясь на письмо Романова, в котором он просит разобраться в ситуации.

По словам директора музея, уничтожение карточек означает полную потерю информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа. "В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывалось ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения", — сообщил Романов в интервью "Коммерсанту".

Указ подписан МВД, Минюстом, Минобороны, ФСБ и другими ведомствами

Об уничтожении карточек узнал один из партнеров музея Сергей Прудовский, разыскивавший информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове. "Я запросил УМВД по Магаданской области. Они ответили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет. При этом выяснилось, что архивная карточка тоже была уничтожена", — заявил историк в интервью "Коммерсанту".

Далее в магаданском УМВД сообщили, что уничтожение архивной карточки было произведено по приказу под грифом "для служебного пользования" от 12 февраля 2014 года, подписанному МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, СВР, Генпрокуратурой и рядом других ведомств. В указе говорится, что карточки подлежат хранению до достижения осужденными 80-летнего возраста, указал далее Прудовский.

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"Катастрофические последствия"

По мнению сотрудников Музея истории ГУЛАГа, игнорирование информации об уничтожении архивных документов о репрессированных может иметь "катастрофические последствия для изучения истории лагерей и получения данных о жертвах репрессий". В свою очередь Сергей Прудовский напомнил, что количество осужденных в СССР в годы репрессий неизвестно. По подсчетам "Мемориала", число репрессированных может достигать 12 миллионов.

Глава СПЧ Федотов сообщил "Коммерсанту", что займется изучением проблемы. Сохранение архивных документов "принципиально важно, так как это средство противодействия фальсификации истории", подчеркнул он. "Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все, что угодно", — добавил Федотов.

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