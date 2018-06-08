СМИ: В РФ по секретному указу уничтожаются данные о репрессированных

Указ подписан МВД, Минюстом, Минобороны, ФСБ и другими ведомствами

Об уничтожении карточек узнал один из партнеров музея Сергей Прудовский, разыскивавший информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове. "Я запросил УМВД по Магаданской области. Они ответили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет. При этом выяснилось, что архивная карточка тоже была уничтожена", — заявил историк в интервью "Коммерсанту".

Далее в магаданском УМВД сообщили, что уничтожение архивной карточки было произведено по приказу под грифом "для служебного пользования" от 12 февраля 2014 года, подписанному МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, СВР, Генпрокуратурой и рядом других ведомств. В указе говорится, что карточки подлежат хранению до достижения осужденными 80-летнего возраста, указал далее Прудовский.

"Катастрофические последствия"

По мнению сотрудников Музея истории ГУЛАГа, игнорирование информации об уничтожении архивных документов о репрессированных может иметь "катастрофические последствия для изучения истории лагерей и получения данных о жертвах репрессий". В свою очередь Сергей Прудовский напомнил, что количество осужденных в СССР в годы репрессий неизвестно. По подсчетам "Мемориала", число репрессированных может достигать 12 миллионов.

Глава СПЧ Федотов сообщил "Коммерсанту", что займется изучением проблемы. Сохранение архивных документов "принципиально важно, так как это средство противодействия фальсификации истории", подчеркнул он. "Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все, что угодно", — добавил Федотов.