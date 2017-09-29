СМИ: в полицию Финляндии стали чаще сообщать о случаях разжигания межнациональной розни

Ранее в этом году в полиции создали новый отдел, который расследует преступления, связанные с использованием риторики ненависти в сети.

В полицию стали чаще сообщать о случаях разжигания межнациональной розни, сообщает Yle со ссылкой на газету Savon Sanomat.

За последние 5 лет количество таких заявлений выросло многократно. В частности, в этом году в полицию по этому поводу обратились уже 139 раз.

Большинство заявлений, 49, подано в Хельсинки. В Оулу полиция приняла 30 заявлений, на третьем месте — регион Восточная Уусимаа, где в полицию было заявлено о 24 случаях разжигания межнациональной розни.

Рост данного показателя объясняется тем, что полиция чаще стала расследовать преступления, связанные с использованием риторики ненависти, пишет издание. В марте в полиции свою работу начал новый общегосударственный отдел по расследованию риторики ненависти, главной задачей которого является борьба с уголовно наказуемым языком вражды в сети.