СМИ: в новом здании Сейма Латвии нашли брак — все секретные переговоры под угрозой

В новом здании Сейма Латвии на улице Екаба в Риге должны были быть отведены специальные помещения для заседаний Комиссии по национальной безопасности — планировалось, что их оборудуют таким образом, чтобы была исключена возможность подслушивать содержащие гостайну переговоры.

Однако, как стало известно передаче Nekā personīga телеканала TV3, ремонтом этих помещений занимались строители, не имеющие сертификата индустриальной безопасности.

В связи с данным случаем спикер Сейма Инара Мурниеце (Нацблок) уже написала заявления в прокуратуру, службу контрразведки и Полицию безопасности.

О том, что заседания Комиссии по национальной безопасности проходят в помещениях, где не предусмотрено уверенное глушение мобильной связи, говорил еще предыдущий ее глава, экс-президент Валдис Затлерс. Он также подготовил план, согласно которому в новом здании Сейма должны были появиться современные, отвечающие режиму секретности комнаты.

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Здание под нужды парламента было выкуплено за 2,5 млн. евро, его реставрация обошлась в еще 5 миллионов. Авторами проекта выступили Arhis Arhitekti, стройфирмой — Velve при участии субподрядчиков Re&Re, Moduls, Lafivents и Alumax group.

Как выяснила Nekā personīga, у четверых из этих шести предприятий не было специального Сертификата индустриальной безопасности, выдаваемого контрразведкой — Бюро по защите Сатверсме. Таким образом, в проект объявленного Сеймом конкурса требование обеспечить сохранность особо секретной информации попросту не входило, делает вывод передача.

Этот случай стоил должности генеральному секретарю администрации Сейма Карине Петерсоне, которая была вынуждена подать в отставку. Уже проведено служебное расследование, по итогам которого Комиссия по нацбезопасности потребовала оценить данное нарушение с точки зрения Уголовного закона.

"Нужно выяснить, была ли это глупость, разгильдяйство и что-то подобное, или же намеренное злодеяние. После этого мы обнародуем информацию", — пояснил передаче представитель комиссии Карлис Сержантс (СЗК).