22.11.2017, 10:50

СМИ: в Нигерии при взрыве в мечети погибли 50 человек


Gazeta.ru
EST
Iraan Eşfahān Šahhi e. Jaame' Abbasi e. Imaami mošee
фото иллюстративноеFoto: Jaan Mettik

Террорист-смертник совершил атаку в одной из мечетей Нигерии во время утренней молитвы, в результате взрыва погибли не менее 50 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель полиции Осман Абубакар заявил агентству, что точное количество погибших и пострадавших все еще не установлено, так как их доставили в несколько разных больниц.

”Я опечален очень жестокой и подлой атакой смертника в мечети в Муби сегодня. Я выражаю соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу штата Адамава. Пусть души мертвых покоятся в мире”, — написал в твиттере президент Нигерии Мохаммад Бухари.

Ранее сообщалось, что в результате атаки смертников в Нигерии погибли 27 человек.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии