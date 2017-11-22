СМИ: В МВД Украины заявили о побеге главы ЛНР в Россию

Глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в своем фейсбуке заявил, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уехал в Россию, сообщает Gazeta.ru.

”Согласно данным моих источников… Игорь ”Плотва” Плотницкий бежал в Россию”, — написал Шевченко.

Ранее в Кремле опровергли сообщения о поддержке ”определенных сил” в ЛНР.

Ранее Плотницкий прокомментировал появление вооруженных людей в центре Луганска, назвав это продолжением ”кадровых изменений” по отстранению от должности главы МВД ЛНР Игоря Корнета.