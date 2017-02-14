СМИ: в Малайзии убили брата Ким Чен Ына

Старшего брата председателя Северной Кореи Ким Чен Ына убили в столице Малайзии Куала-Лумпуре, передает ”Ренхап” со ссылкой на источник.

По словам источника, единокровный брат северокорейского лидера Ким Чон Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура представителями спецслужб КНДР.

Полиция Малайзии подтвердила Reuters, что неопознанный мужчина скончался по пути в больницу из аэропорта. Представители службы безопасности страны пока не подтвердили личность погибшего.

Ким Чон Нам — единокровный брат действующего главы КНДР Ким Чен Ына, старший сын Ким Чен Ира, впавший в немилость и отстраненный от наследования высшего поста Северной Кореи.