14.02.2017, 14:35

СМИ: в Малайзии убили брата Ким Чен Ына

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Gazeta.ru
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Kim Jong-nam
Kim Jong-namFoto: Shin In-seop, AP

Старшего брата председателя Северной Кореи Ким Чен Ына убили в столице Малайзии Куала-Лумпуре, передает ”Ренхап” со ссылкой на источник.

По словам источника, единокровный брат северокорейского лидера Ким Чон Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура представителями спецслужб КНДР.

Полиция Малайзии подтвердила Reuters, что неопознанный мужчина скончался по пути в больницу из аэропорта. Представители службы безопасности страны пока не подтвердили личность погибшего.

Ким Чон Нам — единокровный брат действующего главы КНДР Ким Чен Ына, старший сын Ким Чен Ира, впавший в немилость и отстраненный от наследования высшего поста Северной Кореи.

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