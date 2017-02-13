СМИ: в Киеве признали, что покрыть дефицит угля удастся лишь за счет энергоносителей из РФ

Только прямой импорт электроэнергии из РФ, либо поставки российского газа на газомазутные блоки электростанций могут стать альтернативными вариантами покрытия дефицита антрацитового угля на Украине в связи с блокадой их поставок из Донбасса. Об этом в понедельник заявил в эфире телеканала "112 Украина" министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

"Или Россия по импорту (электроэнергии), или российский газ на газомазутные блоки. Такая альтернатива. В любом случае мы будем искать варианты", — сказал он.

Насалик заявил, что активизация поисков альтернативных путей поставок угля будет возможна после введения чрезвычайной ситуации на энергорынке страны. Вместе с тем министр подчеркнул, что задействованный ранее вариант импорта угля из ЮАР пока нереалистичен, поскольку там угольная продукция уже законтрактована другими компаниями "вплоть до апреля текущего года".

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Правительство Украины готовится принять решение о введении чрезвычайного положения в энергетике, если блокада поставок угля с Донбасса не прекратится в ближайшие дни, сообщила ранее компания "Укрэнерго".

В настоящее время запасы угля антрацитовой группы составляют 842 тысячи тонн, а среднесуточное потребление угля составляет 30 тысяч тонн. Таким образом, в зависимости от режимов потребления этих запасов хватит в среднем на 40 дней. Между тем, начало кризисных ситуаций в энергетике стоит ожидать уже через 14 дней, заявил ранее Насалик.

Ранее, 25 января, представители украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые рядом парламентариев, заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Радикалы объясняют свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем. Служба безопасности Украины (СБУ) назвала действия радикалов незаконными. По факту перекрытия движения на железной дороге в Луганской области открыто уголовное дело.