СМИ: в Испании действует террористическая ячейка из восьми человек

Власти Испании считают, что на территории страны существует террористическая ячейка из восьми человек, которая и провела теракт в Барселоне 17 августа, передает Reuters со ссылкой на источник в минюсте страны.

По словам источника, террористы намеревались провести и другие теракты, используя канистры с бутаном.

Министр внутренних дел Каталонии Хоакин Форн также сообщил, что следствие рассматривает версию о том, что террористы хотели использовать подобные канистры при теракте в Барселоне, передает Gazeta.ru.

Бутан — бесцветный горючий газ, со специфическим запахом. Вдыхание бутана вызывает галлюцинации, удушье и сердечную аритмию. Легковоспламеним.

Ранее сообщалось, что полиция Каталонии задержала третьего подозреваемого в рамках расследования теракта.

Вечером 17 августа белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны. По последним данным, 13 человек погибли, более 100 пострадали.

Задержаны трое подозреваемых, но не водитель фургона — его поиски продолжаются. В рамках рейдов в каталонском городе Камбрильс были ликвидированы пятеро подозреваемых в подготовке нового теракта.