СМИ: в Иране найдены обломки разбившегося пассажирского самолета

Иранские СМИ сообщают, что командам спасателей удалось найти обломки разбившегося в Иране самолета авиакомпании Aseman Airlines. Официальные источники находку пока не подтверждают.

Самолет, разбившийся в горном регионе Ирана, ищут с воскресенья, однако из-за плохой погоды вечером поиски пришлось прекратить.

О том, что спасатели достигли места крушения, в интервью иранским каналам IRINN и Press TV заявил чиновник из региона, где ведется поиск. Однако подтверждений из других источников этим телеканалам получить не удалось.

Район катастрофы находится в 22 километрах от административного центря Ясудж, недалеко от города Семиром провинции Исфахан.

"Боль и печаль"



Пассажирский самолет авиакомпании Aseman Airlines разбился в Иране в воскресенье. Лайнер выполнял внутренний рейс из Тегерана в город Ясудж на юго-западе Ирана.

Иранские СМИ сообщают, что на борту было 60 пассажиров, а также двое пилотов, двое бортпроводников и двое охранников.

Изначально представители авиакомпании заявляли, что все находившиеся на борту погибли, но затем Aseman Airlines заявила: "Из-за особенностей местности нам до сих пор не удалось добраться до места аварии, и, соответственно, мы не можем точно подтвердить гибель всех пассажиров".

Президент Ирана Хассан Роухани и Аятолла Али Хаменеи выразили соболезнования родственникам находившихся на борту.

В качестве возможной причины катастрофы СМИ называют технические проблемы. Лайнер был в эксплуатации 25 лет.

Иран, находившийся до 2015 года под международными санкциями, сталкивался с трудностями при попытках обновить свой гражданский воздушный флот: санкции не позволяли иранским компаниям закупить за рубежом новые детали.