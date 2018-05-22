СМИ: в Германии возродили легендарные танки для сдерживания России

В Германии решили ”возродить” первые серийные немецкие танки Leopard 2. Об этом пишет Die Welt.



Как отмечается, танки впервые были использованы во время Первой мировой войны, а также позволили Германии осуществлять завоевания в начале Второй мировой войны. Поле войны немецкая сторона сократила количество военных машин, но в настоящее время страны НАТО интенсивно вооружаются и уделяют большое внимание национальной обороне.

”Немецкие танки сейчас стоят в Прибалтике для сдерживания России”, — отмечается в статье.

По данным издания, современная модификация танков получила название в честь немецкого ”монстра” A7V. Ее вес составляет 60 т, а скорость движения достигает 70 км/ч. Кроме того, в ЕС решили сделать дороги, мосты и железнодорожные пути более современными.