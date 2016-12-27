Водолазы обнаружили в Черном море один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в силовых структурах.

"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один "черный ящик". В ближайшее время он будет извлечен из воды", — сказал источник. По его словам, состояние ящика неизвестно.

Как отметили в силовых структурах, еще два бортовых самописца, находившиеся в хвостовой части самолета, пока не найдены.

Также за ночь обнаружены тела трех погибших в авиакатастрофе и большое количество останков. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Самолет Минобороны РФ Ту-154, направлявшийся на авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии, 25 декабря в 01:38 по московскому времени вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский. В Сочи воздушное судно остановилось на запланированную дозаправку. В 05:27 по Москве самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер практически сразу после взлета упал в акватории Черного моря вблизи побережья Сочи.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди жертв катастрофы — 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала, врач Елизавета Глинка, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и члены экипажа.

Причина крушения самолета не названа. Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что по делу об авиакатастрофе проверяются четыре основные версии. "Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Источник в силовых структурах сообщил ТАСС во вторник, что приоритетной в настоящее время является версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета.