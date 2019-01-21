21.01.2019, 10:40

СМИ: В Балтийское море вошли два эсминца США

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Gazeta.ru
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СМИ: В Балтийское море вошли два эсминца США
фото иллюстративноеReuters

Российский Национальный центр управления обороной проинформировал, что в южную часть Балтийского моря вошли эсминцы американских ВМС ”Грейвли” и ”Портер”. Об этом сообщает РИА ”Новости”.


Как отмечается, силы Балтийского флота сопровождают суда Соединенных Штатов.

”Наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России ”Бойкий” и ”Сообразительный”, — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что эсминец США вошел в Черное море.

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