СМИ: В Балтийское море вошли два эсминца США

Российский Национальный центр управления обороной проинформировал, что в южную часть Балтийского моря вошли эсминцы американских ВМС ”Грейвли” и ”Портер”. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
Как отмечается, силы Балтийского флота сопровождают суда Соединенных Штатов.
”Наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России ”Бойкий” и ”Сообразительный”, — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что эсминец США вошел в Черное море.
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