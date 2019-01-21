СМИ: В Балтийское море вошли два эсминца США

Gazeta.ru EST 3

фото иллюстративное Reuters

Российский Национальный центр управления обороной проинформировал, что в южную часть Балтийского моря вошли эсминцы американских ВМС ”Грейвли” и ”Портер”. Об этом сообщает РИА ”Новости”.