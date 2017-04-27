СМИ: в аэропорту Дамаска произошел мощный взрыв

В аэропорту Дамаска произошел мощный взрыв. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что в помещениях аэропорта также произошло возгорание.

Как заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, расположенном в Великобритании, причина взрыва на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Хомс в результате взрыва в пассажирском автобусе пострадали более 10 человек.