19.05.2018, 20:39

СМИ: в 2018 году в США больше американцев погибло в школах, чем на военной службе

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ИТАР-ТАСС
EST 3
New York
фото иллюстративноеFoto: STEPHANIE KEITH, AFP

Больше американцев погибло в результате стрельбы в школах в 2018 году, чем на военной службе. Это отметила в пятницу газета The Washington Post, комментируя очередную трагедию, произошедшую в школе города Санта-Фе (штат Техас).

Как указывает издание, с 1 января по 18 мая в результате 16 разных инцидентов со стрельбой в школах страны погибли 29 учащихся и преподавателей. За тот же период потери Пентагона — как боевые, так и небоевые — составили 13 человек. При этом 15 марта в результате крушения на западе Ирака вертолета "HH-60" погибли все семь находившихся на его борту военнослужащих ВВС, в том числе три офицера, передает ТАСС.

В Санта-Фе в пятницу один из учащихся — 17-летний Димитриос Пагуртис — открыл огонь в своей школе, убив девять учеников и одного преподавателя. Президент Дональд Трамп распорядился до заката 22 мая приспустить флаги над всеми американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи с этой трагедией. Стрельба в школах в США "продолжается слишком долго, много десятилетий", заявил он в Белом доме.

The Washington Post 24 марта обнародовала данные проведенного ею анализа по случаям стрельбы в американских школах. С апреля 1999 года по день публикации статьи свыше 187 тыс. учащихся по меньшей мере в 193 учебных заведениях столкнулись с вооруженным насилием во время занятий. В стране ежегодно в среднем 10 школ становятся местами убийств с применением винтовок и пистолетов, подчеркнуло издание.

При этом журналисты газеты не учитывали случаи стрельбы на территории школ до или после занятий, случайные выстрелы, которые не привели к ранениям, самоубийства учеников, перестрелки в колледжах и университетах.

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