19.05.2018, 20:39

СМИ: в 2018 году в США больше американцев погибло в школах, чем на военной службе

 (8)
ИТАР-ТАСС
EST 1
New York
фото иллюстративноеFoto: STEPHANIE KEITH, AFP

Больше американцев погибло в результате стрельбы в школах в 2018 году, чем на военной службе. Это отметила в пятницу газета The Washington Post, комментируя очередную трагедию, произошедшую в школе города Санта-Фе (штат Техас).

Как указывает издание, с 1 января по 18 мая в результате 16 разных инцидентов со стрельбой в школах страны погибли 29 учащихся и преподавателей. За тот же период потери Пентагона — как боевые, так и небоевые — составили 13 человек. При этом 15 марта в результате крушения на западе Ирака вертолета "HH-60" погибли все семь находившихся на его борту военнослужащих ВВС, в том числе три офицера, передает ТАСС.

В Санта-Фе в пятницу один из учащихся — 17-летний Димитриос Пагуртис — открыл огонь в своей школе, убив девять учеников и одного преподавателя. Президент Дональд Трамп распорядился до заката 22 мая приспустить флаги над всеми американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи с этой трагедией. Стрельба в школах в США "продолжается слишком долго, много десятилетий", заявил он в Белом доме.

The Washington Post 24 марта обнародовала данные проведенного ею анализа по случаям стрельбы в американских школах. С апреля 1999 года по день публикации статьи свыше 187 тыс. учащихся по меньшей мере в 193 учебных заведениях столкнулись с вооруженным насилием во время занятий. В стране ежегодно в среднем 10 школ становятся местами убийств с применением винтовок и пистолетов, подчеркнуло издание.

При этом журналисты газеты не учитывали случаи стрельбы на территории школ до или после занятий, случайные выстрелы, которые не привели к ранениям, самоубийства учеников, перестрелки в колледжах и университетах.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО И ВИДЕО: Принц Гарри и Меган Маркл поженились

19.05.2018
Свадьба, которую ждали уже давно! Брак между принцем Гарри и Меган Маркл будет заключен в полдень, а после часовой службы в церкви Св. Георгия (где, кстати, проходила свадьба Кейт и Уильяма) принц с женой проедут по городу в течение 25 минут, чтобы поприветствовать всех гостей.
Подробнее


Жители Эстонии плохо спят из-за стресса на рабочем месте: какие профессии самые опасные?

19.05.2018
На работе мы проводим большую часть дня, поэтому очень важно, чтобы и трудовые обязанности, и коллектив не доставляли плохих эмоций, и чтобы подъем каждое утро не был невыносимой мукой. Но проведенный порталом CV Keskus опрос показал, что две трети работников в Эстонии страдают расстройствами сна из-за работы, а некоторым даже снятся кошмары о своей работе. Что вызывает стресс на работе, как его уменьшить, и сотрудники каких сфер больше всего подвержены выгоранию и стрессу — выяснила ”МК-Эстония”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



СМИ: в 2018 году в США больше американцев погибло в школах, чем на военной службе

19.05.2018
Больше американцев погибло в результате стрельбы в школах в 2018 году, чем на военной службе. Это отметила в пятницу газета The Washington Post, комментируя очередную трагедию, произошедшую в школе города Санта-Фе (штат Техас).
Подробнее

-20% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
143,20 €
-25% Käekell LACO JU 52 861908
540,- €
405,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106832001
107,10 €
64,26 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Лидер группы Crossroadz Сергей Воронов - Delfi: блюз - это призвание

19.05.2018
С 18 по 21 июля в Нарве пройдет фестиваль Baltic Sun, на котором выступят Александр Рыбак, Сергей Воронов и его группа Crossroadz, Curly Strings и многие другие. Delfi поговорил с Сергеем Вороновым и узнал его мнение об Эстонии и о любви к блюзу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ