Журналисты Washington Times обнаружили объявления с предложениями оплаты за участие в протестных акциях в ходе событий, посвященных инаугурации Дональда Трампа, более чем в 20 американских городах, пишет РИА Новости.

По данным газеты, участникам протестов предлагают по 2500 долларов в месяц, а за непосредственное участие в мероприятии — 50 долларов в час.

"Получай деньги, борясь против Трампа!" — гласит слоган в объявлении организации Demand Protest из Сан-Франциско. Она опубликовала подобное объявление во множестве городов, пишет Washington Times. Сообщается, что Demand Protest "платит политически мотивированным людям за то, во что они уже верят".

Аналогичную "работу" предлагают жителям городов Остин, Колорадо-Спрингс, Колумбус, Денвер, Детройт, Эль-Пасо, Форт-Уэрт, Джексонвилл, Окленд, Филадельфия, Финикс, Сан-Диего, Сиэттл и Вашингтон.

В то же время журналисты допускают, что объявления Demand Protest могут оказаться "мошенничеством". Газета напоминает, что ранее Трамп жаловался на проплаченные кампании, сообщает издание.

Инаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне 20 января.