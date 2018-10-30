СМИ узнали об исчезновении миллиардов евро, принадлежавших Каддафи



Однако выяснилось, что решение СБ ООН не распространялось на начисляемые проценты. За восемь лет дивиденды составили от €3 млрд до €5 млрд. И как раз этих средств в банках нет.

Собеседники RTBF считают, что деньги могли пойти воюющим в Ливии группировкам, которые в числе прочего занимаются торговлей людьми и переправкой в Европу нелегальных мигрантов. Источник телеканала упомянул, что на Ближний Восток самолеты с оружием вылетали в том числе из бельгийского города Остенде.

Депутаты бельгийского парламента сообщили телекомпании, что уже обращались с соответствующими запросами в правительство Бельгии, однако объяснений, куда делись деньги, так и не получили.

По данным собеседников RTBF, по факту пропажи сейчас ведется доследственная проверка. По мнению депутатов, в случае возбуждения дела и начала расследования одним из первых должен быть допрошен министр иностранных дел Дидье Рейндерс, который ранее возглавлял Министерство финансов. Предполагается, что именно он имел возможности вывести деньги из банков.