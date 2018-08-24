24.08.2018, 14:50

СМИ узнали о выводах по причине пожара в ”Зимней вишне”

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РБК
EST
Kemerovo
KemerovoFoto: TASS

Бюро независимых экспертиз по назначению старшего следователя при председателе Следственного комитета России Рустама Габдуллина изучило обстоятельства пожара в ТРЦ ”Зимняя вишня” и пришло к выводу, что электропроводка в здании находилась в плохом состоянии, а вероятным источником пожара стали светодиодные плафоны освещения, сообщает газета ”Коммерсантъ”.

Когда в Кемерово в марте началась оттепель, то с протекающей крыши стала капать вода. Она попадала в плафоны, которые стали периодически гаснуть. Служащие ТРЦ не придали этому значения, однако в день пожара, 25 марта, светильники оказались практически залиты водой и произошло короткое замыкание, пишет РБК.

Эксперты указали, что в теории звенья электропроводки в ТРЦ должны были быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями, но в день пожара они не сработали. По одной версии, они были неисправны, а по другой — и вовсе отсутствовали. Есть вариант, что аварийные выключатели не среагировали на проблемы из-за слишком большого количества проводов и соединений. В любом случае ответить на этот вопрос будет проблематично, поскольку сгоревшее здание после трагедии было снесено.

Возгорание в ТРЦ ”Зимняя вишня” возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. В результате произошедшего погибли 60 человек, большинство из них — дети.​ После пожара правоохранительные органы арестовали 11 человек. Среди них — собственники и управляющие торговым центром, охранник, ответственные за ввод в эксплуатацию пожарной сигнализации и тушение пожара.

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