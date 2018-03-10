СМИ узнали о версии отравления бывшего шпиона Скрипаля в собственном доме

Полицейский Ник Бейли, который обнаружил без сознания бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, посещал его дом в Солсбери. В связи с этим полиция может разрабатывать новую версию покушения. Об этом сообщает Sky News и The Telegraph, пишет портал телеканала "Дождь".

Как напоминает The Telegraph, 9 марта сотрудник лондонской полиции Иэн Блэр рассказал о новых уликах в деле Скрипаля. "Офицер полиции, который, к сожалению, пострадал, находился в доме, но в то же время там был врач, который осматривал пациентов на открытом воздухе и который вообще не пострадал. Здесь могут быть кое-какие улики", — сказал "Би-би-си" Иэн Блэр.

По сведениям издания, информация об офицере указывает на то, что Скрипаля отравили не на улице, а в его собственном доме. Как отмечает Sky News, полиция рассматривает версию покушения на Скрипаля в доме. "Они отравились химикатом за несколько часов до того, как их нашли обездвиженными", — говорится в сообщении. При этом источники The Guardian указывают, что остается неясным, где именно отравили офицера полиции.

Сергея Скрипаля отравили 4 марта. Полиция выяснила, что его пытались убить нервно-паралитическим веществом, мотивом могла стать месть. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия Скрипаль, их нашли на скамейке у торгового центра в Солсбери без сознания. При отравлении Скрипаля пострадали еще 19 человек, в том числе и полицейского, который нашел его. Он находится в сознании, однако его состояние по-прежнему оценивают как тяжелое.

По сведениям полиции, экс-сотрудника ГРУ пытались убить нервно-паралитическим веществом, мотивом могла стать месть.При этом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пообещал "сильный" ответ, если подтвердится, что отравление Сергея Скрипаля было совершено при поддержке иностранного государства.

В Солсбери в интересах следствия оцеплены дом и автомобиль Скрипаля, а также могилы его жены и сына на городском кладбище. Министр внутренних дел Эмбер Радд заявила в парламенте, что в расследовании участвуют "сотни" сотрудников полиции. В Солсбери отправили около 180 сотрудников Минобороны, в том числе морских пехотинцев и специалистов в химическом, биологическом и ядерном оружии и деактивации зараженной местности.

Скрипаль до 1999 работал в ГРУ и имел звание полковника. Позднее его приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже на Великобританию. В 2010 году экс-шпиона помиловали и выдали США в обмен на разоблаченных в Америке российских агентов. По сведениям Financial Times, после этого Скрипаль продолжил работать на разведывательные службы Великобритании и других стран. Это могло стать поводом для покушения на него.