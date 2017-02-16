СМИ узнали о приказе из Кремля перестать хвалить Трампа на ТВ

Кремль велел российским государственным СМИ сократить освещение деятельности президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на три независимых источника, пишет Русская служба Би-би-си.

Как отмечает издание, это является свидетельством опасений российских властей по поводу того, что новая администрация США будет хуже относиться к России, чем ожидалось ранее.

О существовании распоряжения также написал журналист Константин Эггерт в колонке на сайте немецкого издания Deutsche Welle.

"Знакомая, работающая в холдинге ВГТРК — в него входит телеканал "Россия" — поведала мне: 15 февраля редакция получила указание руководства (которое, в свою очередь, очевидно, проинструктировал Кремль). Суть его сводится к короткой фразе: "Трампа больше нет", — пишет Эггерт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все эти сообщения являются "уткой". "Летят утки", — заявил Песков изданию "Газета.ru".

По мнению Константина Эггерта, в ближайшее время главный российский государственный телеканал сведет освещение происходящего в Соединенных Штатах Америки к минимуму.

"Прокремлевские участники политических ток-шоу начнут говорить, что всегда были уверены — никаких особенных изменений с приходом Дональда Трампа в Белый дом не произойдет (хотя еще неделю назад они говорили обратное). А ведущие ток-шоу "внезапно" потеряют интерес к американской тематике", — продолжает Эггерт.

Один из собеседников Блумберга заявил, что в Кремле связали это решение с тем, что российское население потеряло интерес к переходу власти в США. Однако в реальности причиной, по мнению собеседника агентства, стало то, что в популярных сюжетах и дискуссиях о Трампе упоминаются темы, о которых не хотел бы говорить Кремль, например, обещание "осушить болото".

В январе Трамп в СМИ упоминался чаще, президента России Владимира Путина, приводит Блумберг данные Интерфакса. Путин оказался на втором месте по упоминаемости впервые после того, как он был вновь избран президентом России в 2012 году.

По мнению Эггерта, главной причиной запрета стали недавние события в США, прежде всего, отставка советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна после скандала, связанного с его контактами с российским послом Сергеем Кисляком. В конце декабря Флинн в телефонном разговоре с Кисляком обсуждал возможность отмены санкций. В это время Трамп еще не вступил в должность президента США, а Флинн не был назначен советником.

Риторика Белого дома в отношении России в последние дни серьезно изменилась. После отставки Флинна пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп надеется на то, что Россия вернет Крым.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в этот четверг заявил, что Пентагон не готов к военному сотрудничеству с Россией. Ранее Мэттис заявил, что США намерены говорить с Россией "с позиции силы".