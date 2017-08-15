СМИ узнали о попытках организовать встречу Путина и Трампа в 2016 году

Джордж Пападопулос, советник президента США Дональда Трампа по внешней политике, пытался в 2016 году организовать встречу нынешнего американского лидера и президента России Владимира Путина. Об этом в понедельник, 14 августа, пишет газета The Washington Post.

Издание получило эту информацию из электронной переписки членов предвыборного штаба Трампа. Утверждается, что Пападопулос предлагал людям из окружения Трампа, включая руководителя его предвыборной кампании Пола Манафорта, организовать встречу с российским руководством. Предложение было встречено прохладно. ”Опасения высказывал именно Пол Манафорт”, — утверждает газета.

Первая встреча лидеров двух стран состоялась в первый день саммита G20, 7 июля. Переговоры продлились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут. Владимир Путин по итогам саммита выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения. Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа.