СМИ узнали о поднятых в Британии истребителях для перехвата российских самолетов

Два истребителя Typhoon королевских ВВС Великобритании были подняты по тревоге для перехвата российских самолетов, которые якобы приблизились к воздушному пространству Соединенного Королевства. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает Daily Mail.

По данным газеты, инцидент произошел в Шотландии. Истребители были подняты с военной базы Лоссимут, чтобы перехватить два самолета из России.

В российском министерстве обороны, в свою очередь, заявили, что 27 мая дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в соответствии с международными правилами. Границы других государств при этом нарушены не были, сообщает ТАСС.

”Летчики дальней авиации в соответствии планом подготовки регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана”, — добавили в пресс-службе.

В мае 2016 года британские истребители Typhoon два раза поднимались по тревоге для перехвата российских самолетов — близ границ с Эстонией, а также над Балтийским морем. В феврале того же года аналогичный инцидент произошел в восточной Англии.