СМИ узнали о планах сократить военное присутствие РФ в Сирии

Российские военные рассчитывают вывести из Сирии часть военного контингента и техники. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на военно-дипломатические источника, окончательное решение должен принять президент Владимир Путин.

Планы сокращения российской военной поддержки связаны с успешной борьбой сирийских правительственных войск с "Исламским государством" и "Джебхат ан-Нусрой" (группировки запрещены в РФ), полагают собеседники издания. В Минобороны России заявляют, что армия Асада контролирует около 95% территории республики, и для окончательной победы над террористами обширная поддержка не понадобится.

Если военно-политическое руководство примет вариант сокращения, рассказали источники "Коммерсанта", оно затронет смешанную авиагруппу на базе базе Хмеймим в провинции Латакия — часть техники и воинского контингента отправят в места постоянной службы. В Сирии останется количество военных, необходимое для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, а также военный полицейские и советники. Также должны остаться системы ПВО, прикрывающие российские объекты, — в их числе системы С-400.

В Минобороны изданию заявили, что пока планов по сокращению военного присутствия РФ в Сирии нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные решения "не анонсируются".