СМИ узнали о первой поставке летального вооружения США Украине

Белый дом одобрил первую поставку летального вооружения США Украине, утверждает The Washington Post. Украинская армия получит современные снайперские винтовки Barrett M107A1. Глава МВД Украины Арсен Аваков еще в 2015 году говорил о поступлении в Нацгвардию именно этой модели, не уточняя, из какого источника.

WP сообщает, что Госдепартамент ранее в декабре "одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт" крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним на сумму 41,5 млн долларов. Подчеркивается, что Пентагон напрямую не вовлечен в поставку вооружений.

Ранее американские СМИ узнали, что Совет нацбезопасности США рекомендовал выделить на поставку летальных вооружений армии Украины около 47 млн долларов. Источники ABC утверждали, что речь идет о закупке, в том числе, противотанковых комплексов Javelin. Если информация вашингтонской газеты подтвердится, это означает, что почти вся оговоренная сумма пошла на крупнокалиберные снайперские винтовки. WP также подчеркивает, что разрешение на экспорт более тяжелых вооружений, в том числе Javelin, получено не было.

Другой источник вашингтонской газеты заявил, что президент США Дональд Трамп лично одобрил выдачу лицензии после рапортов, представленных ему главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и руководителем Госдепа Рексом Тиллерсоном.

Госдепартамент подтвердил ТАСС выдачу коммерческой лицензии на поставку Киеву летального оружия, произведенного американскими компаниями. Там заявили, что лицензия касается "ограниченного количества стрелкового оружия и легкого (стрелкового) вооружения американских производителей".

WP указывает, что поставки могут осложнить переговоры Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Ранее глава Белого дома указывал, что надеется на помощь России в решении кризиса вокруг Северной Кореи и ее ракетной программы, а также в борьбе с терроризмом. Впрочем, недавнее беспрецедентное признание президента Путина о том, что "питерских исламистов" задержали благодаря наводке ЦРУ, свидетельствует о возможностях образцового сотрудничества между Россией и США.

Barrett M107A1 — снайперская винтовка калибра 12,7 мм, представленная в 2011 году. Является развитием модели M107, признанной одной из лучших в своем классе: за счет применения в А1 деталей из титана был снижен вес, повышена надежность.

В сентябре 2015 года достоинства снайперок Barrett расписывал глава МВД Украины Арсен Аваков. Он заявлял, что "новое серийное вооружение" будут использовать подразделения Нацгвардии, работающие "против групп прорыва наших оборонных рубежей" и вражеских диверсантов. Источник поставок он не называл.

WP в своей публикации отмечает, что поставки подобного оружия были разрешены конгрессом в 2014 году, однако администрация предыдущего президента Барака Обамы ни разу им не воспользовалась, что рассматривалось как решение де-факто воздержаться от предоставления летального вооружения ВСУ.