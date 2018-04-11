СМИ узнали местонахождение Юлии Скрипаль

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия в данный момент находится в госпитале на военной базе. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

”Она сейчас в госпитале на военной базе ради ее собственной безопасности, а также для контроля за состоянием здоровья. Последствия [отравления] нервно-паралитическим газом неизвестны и могут вновь проявиться в любой момент”, — сказал анонимный источник.

При этом не уточняется, о какой именно военной базе идет речь.

Накануне СМИ сообщили, что Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери и доставили в ”безопасное место”.

Позднее в Солсбери подтвердили выписку Юлии Скрипаль из больницы.