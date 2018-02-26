СМИ узнали, какие знаменитости готовят речи к массовому митингу в поддержку Путина

На митинге в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, который пройдет под лозунгом "За сильную Россию!" 3 марта в "Лужниках", с речью выступят около десятка доверенных лиц действующего президента.

В их числе — режиссер Никита Михалков, певец Тимати сопредседатель предвыборного штаба Путина гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин, летчик-космонавт Сергей Рязанский и управляющий партнер ИТ-компании "Ашманов и партнеры" Игорь Ашманов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря штаба Путина Андрея Кондрашова.

Помимо речей, запланированы и музыкальные выступления. Согласно информации на официальном сайте кандидата putin2018.ru, на мероприятии споют Стас Михайлов, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Зара, Ольга Кормухина, Хор Турецкого, Диана Гурцкая и тот же Тимати.

Мероприятие, которое продлится около двух часов, будет оплачено из избирательного фонда кандидата Путина. Пресс-секретарь штаба затруднился назвать точную сумму расходов, поскольку "оплаты еще идут". Информация будет представлена в финансовом отчете кандидата, добавил он.

Предвыборный штаб Путина, который является организатором акции, рассчитывает, что в "Лужники" придут не менее 100 тысяч человек.

Как ранее сообщал РБК, в Кремле уже активно обсуждается подготовка поствыборных президентских указов, аналогичных тем, что Владимир Путин подписал после победы на выборах 2012 года. Ожидается, что общее содержание этих указов будет озвучено президентом во время обращения к Федеральному собранию 1 марта.