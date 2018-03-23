23.03.2018, 11:00

СМИ узнали, какие страны ЕС могут выслать российских дипломатов

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Gazeta.ru
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vene lipp
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Выслать российских дипломатов собираются пять стран Евросоюза (ЕС), в числе которых Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, эти страны разделяют британскую позицию и рассматривают высылку дипломатов в качестве антироссийской меры, которую члены ЕС должны принять скоординировано. По данным издания, не все страны убеждены в участии России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Европейского союза обсуждают возможность высылки российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

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