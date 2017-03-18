СМИ узнали имя совершившего нападение в парижском аэропорту Орли мужчины

Напавшего на военный патруль в парижском аэропорту Орли мужчину зовут Зиед Б., сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Le Parisien.
Ранее полиция Франции задержала отца и брата напавшего на военный патруль в парижском аэропорту Орли мужчины.
Расследование нападения на военный патруль в парижском аэропорту Орли проведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции.
Во французской полиции отметили, что мужчина, застреленный военными при попытке нападения на патруль в аэропорту Орли, являлся радикальным мусульманином и о нем было известно правоохранителям.
Утром 18 марта неизвестный мужчина напал на военный патруль в парижском аэропорту Орли. По данным МВД, никто не пострадал. Аэропорт был эвакуирован, рейсы перевели в другой аэропорт.
#Orly le domicile de Ziyed B. perquisitionné à Garges-lès-Gonesse https://t.co/NONBDL1377 pic.twitter.com/aD6CWLqe27— Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) 18 March 2017