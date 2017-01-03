Правоохранительные органы Турции установили личность подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. Предполагается, что нападавшим является 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov). Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.

Документ был выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Киргизии. Официально данная информация пока не подтверждалась.

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg— Michael Horowitz (@michaelh992) January 3, 2017

Также в социальных сетях появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен Машрапов.

Исполнитель теракта в настоящее время находится на свободе. Силовики продолжают искать его. Спецоперация по поимке преступника, проведенная в ночь на 2 января в стамбульском районе Зейтинбурну, оказалась безрезультатной.

Турецкая полиция высказывала предположения, что террористом может быть гражданин Узбекистана или Киргизии. В Бишкеке, как сообщал ”Интерфакс”, усомнились в этом, но начали проверять данную информацию.

Жертвами теракта в ночном клубе Reina стали 39 человек, среди них 25 иностранцев, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ”Исламское государство”.