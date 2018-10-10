10.10.2018, 14:20

СМИ: Украинцы стали лучше относиться к России


Gazeta.ru
EST
Moskva meeleavaldused
фото иллюстративноеFoto: DMITRY SEREBRYAKOV, AFP

Отношение граждан Украины к России улучшилось, а негативное отношение россиян к Украине сохраняется. Об этом свидетельствуют результаты исследования Левада-центра и Киевского международного института социологии.

О своем хорошем отношении к России в сентябре этого года заявили 48% украинцев (из них 10% относятся к соседнему государству ”очень хорошо”). Годом ранее этот показатель составлял 37%. По данным последнего опроса, плохо и очень плохо к России относятся 32% опрошенных украинских граждан.

В то же время хорошее отношение к Украине наблюдается у 33% россиян (против 32% годом ранее). О своем плохом отношении к этой стране заявили 55% опрошенных российских граждан. Год назад таких было 53%.

Также россиян и украинцев попросили описать друг друга, респонденты могли выбрать более одного ответа. 30% россиян указали, что их соседи лицемерные и хитрые, 26% назвали их гостеприимными, а 23% — скрытными.

Украинцы же увидели у россиян гостеприимность (65% опрошенных), открытость (58%) и миролюбивость (54%).

Опрос в России проводился среди 1600 совершеннолетних граждан по репрезентативной выборке. На Украине опрос проводился по репрезентативной выборке среди 2026 совершеннолетних граждан.

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