СМИ: Украина может с 1 июля прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Власти Украины могут с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ, пишет "Коммерсант". Для этого достаточно решения железнодорожной компании "Укрзализныца", и его лоббируют известные своей жесткой позицией секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, сообщает газета. Решение ударит по миллионам украинцев, работающих в России, и принесет выгоду белорусской авиакомпании "Белавиа".

О готовящейся отмене поездов "Коммерсанту" сообщили несколько источников в Киеве. Официально эти планы не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве.

Один из источников газеты заявил, что предлогом для такого решения станет нежелание "Российских железных дорог" прекращать пассажирские перевозки в Россию из зоны антитеррористической операции и, в частности, из Донецка. Сейчас из города, ставшего столицей ДНР, курсирует электричка в российский Таганрог.

По данным Минтранса Украины, "Укрзализныця" зафиксировала "снижение пассажиропотока железнодорожным транспортом между Украиной и Россией более чем на 60% за последний год". Однако даже после этого существенного уменьшения пассажиропоток насчитывает почти 2 млн человек в год.

В случае отмены пассажирских поездов больше всех выиграет белорусская авиакомпания "Белавиа", наладившая авиационное сообщение Украины с Россией через Минск. Маршрут стал главным для авиапассажиров после запрета украинскими властями прямых рейсов в октябре 2015 года.

"Коммерсант" утверждает, что в компании уже начали готовиться к увеличению пассажиропотока на направлении Москва — Минск — Киев, начав переговоры с аэропортами о возможности приема дополнительных рейсов.