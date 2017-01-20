Тот момент, когда в пятницу Дональд Трамп принесет присягу в качестве 45-го президента США, станет кульминацией "медийного восстания": газета The Washington Post пишет, что он сформировал худший в американской истории кабинет министров, The New York Times напоминает, что некоторые его соратники находятся под следствием, а The Wall Street Journal сообщает о том, что в команде Трампа начинается мятеж.

Избранный президент "говорит, что жаждет продемонстрировать перемены, которые обещал осуществить", отмечает WSJ. Его главные задачи — создание рабочих мест, увеличение расходов на вооруженные силы, снижение налогов и новый подход к некоторым из самых скользких внешнеполитических проблем Америки.

Журналисты напоминают, что после того, как Трамп раскритиковал героя движения за гражданские права, конгрессмена Джона Льюиса, более 60 демократов, заседающих в Палате представителей, отказались прийти на его инаугурацию.

"Тем временем Трамп пытается подавить мятеж в своей собственной команде, ведающей обороной и внешней политикой. Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, которого Трамп выбрал на должность своего советника по национальной безопасности, давно уже в раздоре с истеблишментом разведывательного сообщества по вопросу о борьбе США с глобальным терроризмом, а теперь "столкнулся лбами" с членами команды Трампа, в том числе с Рексом Тиллерсоном, Мэттисом и Майком Помпео", — говорится в статье, которую цитирует InoPressa.

Как стало известно журналистам от чиновников из переходной команды и близких к ней официальных лиц, Флинн проталкивает несколько своих кандидатов на должности в Госдепартаменте и Пентагоне и, похоже, преувеличивает свое могущество в роли советника по национальной безопасности.

"Как сообщили источники, обеспокоенность Флинном побудила команду Трампа лишить Флинна части руководящих полномочий, связанных с кибербезопасностью и борьбой против терроризма", — пишет газета, упоминая о выдвижении Трампом Томаса Боссерта на должность помощника президента по вопросам внутренней безопасности и борьбы против терроризма.

По мнению старшего обозревателя The American Prospect Пола Уолдмана, Трамп и вовсе сформировал "худший в американской истории кабинет министров". "Кабинет Трампа принесет с собой коктейль из этических проблем, неопытности, неприязни к задачам ведомств, которые должны возглавить назначенцы нового президента, а также банального, но просто беспрецедентного невежества. Дело идет к тому, что это будет ни больше ни меньше худший кабинет в американской истории", — приводит его слова The Washington Post.

Уолдман в своем материале перечислил назначенцев Трампа и заключил: "Никогда еще ни один президент США не "собирал коллекцию" из такого множества людей, которые не имеют надлежащей квалификации и/или срывали работу ведомств, которые теперь будут им вверены".