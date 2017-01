СМИ: у Трампа "худший кабинет министров", его соратники под следствием, а команда поднимает мятеж

Donald Trump Foto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Тот момент, когда в пятницу Дональд Трамп принесет присягу в качестве 45-го президента США, станет кульминацией "медийного восстания": газета The Washington Post пишет, что он сформировал худший в американской истории кабинет министров, The New York Times напоминает, что некоторые его соратники находятся под следствием, а The Wall Street Journal сообщает о том, что в команде Трампа начинается мятеж.