СМИ: Турция заявила о планах США уйти из Сирии

Отмечается, что 14 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп обсудили по телефону новую военную операцию Стамбула в Сирии против курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

Эрдоган объявил о готовящейся операции против курдов 12 декабря. По его словам, ”Исламское государство” (ИГ, запрещена в России) больше не представляет угрозы, поэтому ”пришло время для разгона имеющихся террористических кругов к востоку от Евфрата”.

Указанные территории находятся под контролем США. В тот же день в Пентагоне сообщили, что развернули наблюдательные пункты в приграничном с Турцией регионе на северо-востоке Сирии в целях обеспечения безопасности Турции. Об этих планах было известно еще в ноябре. Министр национальной обороны Турции заявил, что сооружение постов может восприниматься как попытка Вашингтона защитить террористов.