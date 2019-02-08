08.02.2019, 11:10

СМИ: Третий участник покушения на Скрипалей уже применял ”Новичок” раньше. Он пытался отравить болгарского торговца оружием

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rus.delfi.ee
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СМИ: Третий участник покушения на Скрипалей уже применял ”Новичок” раньше. Он пытался отравить болгарского торговца оружием
Foto: Andrew Matthews, PA Wire/PA Images

Издание The Insider и группа Bellingcat выпустили совместное расследование про третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей — предполагаемого сотрудника российской разведки Сергея Федотова. В нем утверждается, что Федотов за несколько лет до покушения на Скрипалей пытался отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью ядовитого вещества класса ”Новичок”, пишет "Медуза".

Первой имя Федотова обнародовала ”Фонтанка” в октябре 2018 года. 6 февраля британская The Telegraph подтвердила его причастность к покушению со ссылкой на собственные источники. The Insider и Bellingcat сообщили, что Сергей Федотов — это псевдоним. Они также назвали вымышленное отчество предполагаемого агента — Вячеславович.

В расследовании утверждается, что свое агентурное имя Федотов получил в 2010 году, как и Александр Петров с Русланом Бошировым. С тех пор он много путешествовал по Европе и Средней Азии. ”Фонтанка” писала, что Федотов одновременно с Петровым и Бошировым ездил в Прагу в 2014 году и в Лондон в 2018 году — во время покушения на Скрипалей. По словам источников The Telegraph, Федотов прибыл в Великобританию в день отравления. Он должен был улететь тем же рейсом, что и Петров с Бошировым, но почему-то снялся с него.

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По информации The Insider и Bellingcat, Федотов также ездил в Болгарию. Это произошло в 2014 или 2015 году — в расследовании указаны разные годы. 24 апреля он прилетел из Москвы в курортный город Бургас. У него был обратный билет на 30 апреля, но уже вечером 28-го он оказался в Стамбуле, где купил билет до Москвы. Ранее в этот день в Софии был госпитализирован болгарский предприниматель Емельян Гебрев. Он потерял сознание на приеме. Примерно в то же время недомогание почувствовал сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании.

Всех троих доставили в больницу с симптомами тяжелого отравления. Лаборатория Хельсинкского университета, которая специализируется на химическом оружии, обнаружила в организме Гебрева следы двух органофосфатов. Они свидетельствовали о том, что его пытались убить нервно-паралитическим веществом класса ”Новичок”, утверждают The Insider и Bellingcat. В расследовании не уточняется, нашлись ли аналогичные следы в организмах двух других пострадавших.

Через месяц Гебрев вышел из комы. Его состояние стало улучшаться, в мае ему снова стало хуже. Как отмечают The Insider и Bellingcat, это совпало с новым визитом Федотова в Болгарию. Предполагаемый агент прилетал на три дня и снова вернулся не тем рейсом, на который для него был заказан обратный билет.

Гебрев выжил. На вопрос The Insider и Bellingcat, почему он мог представлять интерес для ГРУ, бизнесмен назвал два возможных мотива: во-первых, его компания поставляла оружие на Украину, во-вторых, Россия ”могла претендовать” на подконтрольный ему оружейный завод.

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