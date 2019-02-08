СМИ: Третий участник покушения на Скрипалей уже применял ”Новичок” раньше. Он пытался отравить болгарского торговца оружием

По информации The Insider и Bellingcat, Федотов также ездил в Болгарию. Это произошло в 2014 или 2015 году — в расследовании указаны разные годы. 24 апреля он прилетел из Москвы в курортный город Бургас. У него был обратный билет на 30 апреля, но уже вечером 28-го он оказался в Стамбуле, где купил билет до Москвы. Ранее в этот день в Софии был госпитализирован болгарский предприниматель Емельян Гебрев. Он потерял сознание на приеме. Примерно в то же время недомогание почувствовал сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании.

Всех троих доставили в больницу с симптомами тяжелого отравления. Лаборатория Хельсинкского университета, которая специализируется на химическом оружии, обнаружила в организме Гебрева следы двух органофосфатов. Они свидетельствовали о том, что его пытались убить нервно-паралитическим веществом класса ”Новичок”, утверждают The Insider и Bellingcat. В расследовании не уточняется, нашлись ли аналогичные следы в организмах двух других пострадавших.

Через месяц Гебрев вышел из комы. Его состояние стало улучшаться, в мае ему снова стало хуже. Как отмечают The Insider и Bellingcat, это совпало с новым визитом Федотова в Болгарию. Предполагаемый агент прилетал на три дня и снова вернулся не тем рейсом, на который для него был заказан обратный билет.

Гебрев выжил. На вопрос The Insider и Bellingcat, почему он мог представлять интерес для ГРУ, бизнесмен назвал два возможных мотива: во-первых, его компания поставляла оружие на Украину, во-вторых, Россия ”могла претендовать” на подконтрольный ему оружейный завод.