СМИ: Трамп решил выйти из парижского соглашения по климату

Президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из Парижского соглашения по климату, сообщает портал Axios News. В конце мая Трамп обещал принять "окончательное решение" о выходе США из договора.

Портал ссылается на два высокопоставленных источника в Белом доме, которым, с их слов, известно об уже принятом Трампом решении.

Портал Axios, основанный сооснователем ресурса Politico Джимом Вандерхеем и корреспондентом Politico в Белом доме Майком Алленом, на этой неделе первым сообщил об отставке директора по коммуникациям Белого дома Майкла Дабки в ходе кадровых перестановок в Белом доме.

Парижское соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Выполнение соглашения обсуждалось на саммите "Большой семерки" в Италии в минувшую субботу.

Шесть стран-членов "большой семерки" — Британия, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония — подтвердили свою готовность выполнять условия, установленные соглашением, а США это сделать отказались.

"Я приму окончательное решение по поводу Парижского соглашения на следующей неделе", — сообщил президент США Дональд Трамп в "Твиттере".

Отказаться от участия в Парижском соглашении Трамп обещал еще во время президентской кампании 2016 года. По его мнению, сокращение эмиссии углекислого газа ограничивает рост промышленного производства, в частности, угледобывающей отрасли, которую Трамп обещал развивать.

США ответственны примерно за 14% выбросов углекислого газа на планете.