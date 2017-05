СМИ: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым поделился донесениями израильского агента, который узнал о подготовке взрыва на борту пассажирского самолета. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на неназванные американские источники, передает "Медуза".

Израильский агент внедрен в террористическую организацию ”Исламское государство”. Он сообщил, что террористы собираются взорвать направляющийся в США самолет с помощью бомбы, спрятанной в ноутбуке.

В связи с получением такой информации американские власти начали рассматривать возможность полного запрета провозить ноутбуки в салонах самолетов на рейсах из Европы. В марте такой запрет был введен для пассажиров 13 авиакомпаний из Африки и с Ближнего Востока.

По данным ABC News, Израиль поделился с США информацией от своего агента с условием, что ее источник не будет разглашен. После беседы Трампа с Лавровым, как предполагает ABC News, жизнь израильского агента может оказаться под угрозой.

О том, что Дональд Трамп на переговорах с Сергеем Лавровым мог раскрыть секретную информацию, первыми написали газеты The Washington Post и The New York Times. По данным журналистов, на встрече обсуждались разведывательные данные об ”Исламском государстве”. Затем журналисты выяснили, что эти данные были получены израильской разведкой.

Трамп заявил, что поделился с Россией фактами, касающимися терроризма и безопасности авиаперелетов. По словам Трампа, как президент США он имел полное право это сделать. Трамп не уточнил, была ли раскрыта секретная информация.