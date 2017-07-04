СМИ: Трамп провел каждый пятый день президентства в гольф-клубе

Президент США Дональд Трамп провел каждый пятый день своего президентства в гольф-клубах, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что из 165 дней пребывания на посту главы страны, 36 дней Трамп провел за игрой в гольф. В основном президент США проводит время за игрой в Палм-Бич, штат Флорида. Он также часто посещает свои поля для гольфа в Нью-Джерси и Вашингтоне.

Как сообщает The Hill, часть своего выходного в честь Дня независимости 4 июля Трамп также проведет в гольф-клубе во Флориде.

По мнению некоторых должностных лиц, Трамп использует игру в гольф в качестве инструмента дипломатии.

Ранее сообщалось, что Трамп заглянул на свадьбу к незнакомцам в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.