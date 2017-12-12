СМИ: Трамп присвоил США победу над ИГ в Сирии и Ираке

Президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии подписания оборонного бюджета, заявил, что его страна добилась победы над террористической группировкой ”Исламское государство” в Сирии и Ираке, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Bloomberg.



”Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются”, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год.

6 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от боевиков ИГ. Вслед за этим Трамп сказал, что боевики ИГ фактически выдавлены с территорий Сирии и Ирака, добавив, что минобороны США проделало ”отличную работу” по уничтожению ”Исламского государства”.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что террористической группировке ”Исламское государство” нанесено окончательное и полное поражение в Сирии.