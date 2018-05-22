22.05.2018, 12:20

СМИ: Трамп пользуется небезопасным телефоном

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Gazeta.ru
EST 1
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Olivier Douliery/SIPA

Американский президент Дональд Трамп пользуется телефоном без современных средств защиты данных, сообщает Politico со ссылкой на два источника.

По словам одного из них, Трамп использует один смартфон iPhone для того, чтобы звонить, а другой — для размещения постов в твиттере и чтения новостей.

Как отмечается, предыдущий предшественник Трампа на посту лидера США каждые 30 дней менял телефон. Трамп отказался от этой практики, так как это показалось ему ”слишком неудобным”. В результате мобильный президента с Twitter и новостями не проверялся более пять месяцев.

Ранее сообщалось, что Трамп может отказаться от саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который должен пройти в июне.

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