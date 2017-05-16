СМИ: "Трамп поделился с Россией секретной информацией об ИГ"

Как пишут Washington Post и New York Times со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым якобы похвастался наличием секретной информации, касающейся экстремистской группировки "Исламское государство".

Это, по утверждению газет, поставило под угрозу источник этих данных. Ни одно из изданий не называет имен своих источников.

В правительстве США категорически заявляют, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Информация, о которой идет речь, была предоставлена американским партнером по соглашению об обмене секретными данными, утверждают газеты.

Сведения касаются группировки "Исламское государство", признанной террористической и запрещенной во многих странах, включая Великобританию и Россию.

Раскрытая Трампом информация может выявить источник и метод ее сбора, заявляет New York Times.

Как пишет Washington Post, уровень секретности этих сведений достаточно высок: данные не были предоставлены даже союзникам, а в Белом доме распространение информации было строго ограничено узким кругом лиц.

Обе газеты известны своим крайне критическим отношением к Дональду Трампу и в ходе предвыборной компании выступали в поддержку его соперницы Хиллари Клинтон.

Заместитель советника президента по нацбезопасности Дина Пауэлл, участвовавшая во встрече, о которой идет речь, назвала информацию о разглашении Трампом секретных данных ложью. По ее словам, на встрече президента США с российским министром Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком обсуждались только общие для России и США угрозы.

Об этом же сообщил и советник президента США по национальной безопасности, генерал Герберт Макмастер. "Я присутствовал при этом разговоре, ничего подобно не было", — заявил он.

"Президент и министр иностранных дел [России] разговаривали об общих угрозах со стороны террористических организаций и о том, чт ок их числу надо отнести угрозы для авиации, — сказал Макмастер журналистам, собравшимся перед Белым домом. — В течение всего разговора не было никаких обсуждений источников разведданных и не раскрывалось никаких сведений о каких-либо военных операциях, которые не были бы уже известны общественности".

АНАЛИЗ

Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

Эта история может иметь серьезные последствия. И не только потому, что за последний год со стороны республиканцев в адрес Хиллари Клинтон было высказано много нелестных слов об исключительной важности защиты секретной информации.

Здесь есть еще и связь с Россией, конечно.

Сейчас ФБР расследует возможные связи избирательной кампании Трампа с Москвой. Тема встреч с российским послом Сергеем Кисляком громко звучала в деле об увольнении советника по нацбезопасности Майкла Флинна, а также стала причиной самоотвода генпрокурора Джеффа Сешнза от расследования связей с Россией.

Возникает и вопрос о том, сохранится ли у союзников Америки желание делиться с ней секретными сведениями в ситуации, когда президент ставит источники этих сведений под угрозу раскрытия.

Все это даст критикам Трампа лишний повод для обвинений президента в недисциплинированности и неопытности в деликатных вопросах внешней политики, где его характерная прямолинейность представляет собой постоянную опасность.

Наконец, не стоит забывать и о ссоре Трампа с секретными службами. Всего неделя понадобилась после встречи президента с российским министром, чтобы эта очень неприятная история попала в прессу. Если утечка призвана стать ножом в спину президенту США, нетрудно догадаться, откуда она могла прийти.