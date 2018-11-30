СМИ: Трамп планировал подарить Путину пентхаус за 50 млн долларов в Москве

Свою ложь адвокат мотивировал тем, что был предан президенту и не хотел ставить его в неудобное положение, если бы показания в Конгрессе вступили в противоречие с политическими заявлениями Дональда Трампа.
Также выяснилось, что в мае 2016 года бизнесмен и уроженец СССР Феликс Сэтер, также занимавшийся проектом строительства "башни Трампа" и имевший связи в российских спецслужбах, сообщил Коэну, что Песков хотел бы пригласить его как гостя на экономический форум в Санкт-Петербурге". Там Коэна планировалось "представить Путину или Медведеву".
Сэтер пояснил Buzzfeed свои мотивы. "Моя идея заключалась в том, чтобы подарить Путину пентхаус за 50 миллионов долларов и получить еще 250 миллионов долларов за остальное жилье. Все олигархи выстроятся в очередь, чтобы жить в одном здании с Путиным", — заявил он. Сэтер подтвердил, что обсуждал этот план с Коэном.
Агентству Bloomberg Феликс Сэтер рассказал, что дарение недвижимости знаменитостям является обычной маркетинговой практикой. В частности, в 2000-х годах, когда в Черногорию приезжала с концертом Мадонна, он объявил, что подарит ей квартиру в строящемся объекте, в надежде, что удастся хорошо заработать на ее потенциальных соседях. План не сработал, но вышло много статей о проекте.
BuzzFeed прямо не сообщает, знал ли сам Трамп об идее передать Путину дорогостоящий пентхаус.
Сам американский лидер 30 ноября назвал охотой на ведьм "раскручиваемую в США историю вокруг проекта Trump Tower в России". Трамп подтвердил, что рассматривал возможность строительства здания в России, но получил "ноль гарантий" и не реализовал проект.
"Я рассматривал (возможность) строительства здания где-нибудь в России. Не вложил ни цента, получил ноль гарантий, и не реализовал проект. Это охота на ведьм!" — написал он у себя в Twitter.