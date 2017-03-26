СМИ: Трамп передал Меркель счет на более 300 млрд долларов за обеспечение безопасности

Президент США Дональд Трамп передал канцлеру Германии Ангеле Меркель документ, в котором указано о ”задолженности” на сумму более $374 млрд за обеспечение безопасности со стороны НАТО. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на The Sunday Times.

Сообщается, что ”счет” был передан в ходе частных переговоров Трампа и Меркель в Вашингтоне. Один из немецких министров назвал его ”возмутительным”.

”Концепция предъявления таких требований [заключается в том], чтобы запугать другую сторону, но канцлер приняла это спокойно и не будет реагировать на такие провокации”, — сказал министр.

18 марта сообщалось, что Трамп заявил, что ФРГ задолжала НАТО и США огромные суммы за обеспечение безопасности.