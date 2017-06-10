СМИ: Трамп намерен встретиться с Путиным в июле

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в июле на саммите G20, передает Bloomberg со ссылкой на источник в администрации Трампа.

В свою очередь представитель Белого дома рассказал РИА ”Новости”, что решение о встрече президентов на полях G20 в Гамбурге еще не принято, пишет Gazeta.ru.

”Мы еще не закончили работу над графиком и не приняли пока подобного решения”, — сказал он.

Ранее сообщалось, что встреча президентов пройдет на фоне непростого состояния российско-американских отношений, которые, по оценке обоих лидеров, находятся на самой низкой точке со времен окончания ”холодной войны”.