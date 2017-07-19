СМИ: Трамп и Путин провели секретную встречу на саммите G20

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели на саммите G20 не одну встречу, а две, утверждает источник Reuters в Белом доме. О втором диалоге президентов ранее не сообщалось.

Лидеры пообщались за общим ужином глав стран "большой двадцатки". В Белом доме заявили, что это не отдельная встреча. По данным СМИ, Трамп и Путин разговаривали около часа.

На первой личной встрече с Трампом Путин отверг подозрения во вмешательстве России в предвыборную кампанию, а также договорился о новом перемирии на части территории Сирии. Трамп позже сообщал, что отмена антироссийских санкций не обсуждалась.

Первая встреча состоялась 7 июля и продолжалась более двух часов, став самым длительным двусторонним диалогом на саммите в Гамбурге.

Источник Reuters не уточнил, когда состоялась вторая встреча и как долго она продолжалась.

В администрации президента США пояснили, что это была "короткая беседа", а не вторая полноценная встреча.

Однако The Washington Post сообщает, что Трамп и Путин поговорили второй раз во время общего ужина глав стран G20, и диалог этот занял около часа. Посреди мероприятия Трамп пересел со своего места к Путину. Во время их диалога, помимо президентов, присутствовал лишь один человек - переводчик российского лидера.

Как указывает ТАСС, о второй встрече упоминал основатель и руководитель международной консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер. В интервью Bloomberg он заявил: "У них (Трампа и Путина) была встреча, на которой присутствовало не так много людей: (госсекретарь США Рекс) Тиллерсон, переводчики, (министр иностранных дел РФ Сергей) Лавров и Путин, встреча продолжалась более двух часов… А после этого у них вечером прошла еще часовая встреча, о которой никто даже и не слышал".

Позже сообщения прокомментировал и сам Трамп, в очередной раз обвинив "фейковые новости" в раздувании скандала. По его данным, об ужине, куда пригласили лидеров стран G20 вместе с супругами, журналисты знали.

Комментариев из Кремля на момент написания заметки не поступало.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Трампом заявил, что у него сложилось впечатление, что Россия "хотя бы частично" сможет установить с США такие отношения, которые ей нужны. "Что касается личных взаимоотношений (с Трампом), я считаю, что они установлены, - сказал российский лидер журналистам. - Не знаю, как это прозвучит, но скажу так, как я это вижу: Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека".